Dschungelcamp der Mimosen? Noch nie wurde so früh so viel gejammert

Nach wenigen Tagen schon am Tiefpunkt?

Alle seien schon am zweiten Tag «so am Tiefpunkt», wunderte sich auch Dschungel–Veteranin Elena Miras (32) in «Die Stunde danach». «Alle jammern auf ziemlich hohem Niveau», pflichtete ihr Eric Stehfest bei. «Die haben Augenringe, wie ich nach drei Wochen.» Auch einige Zuschauer stellten in den sozialen Netzwerken bereits die Frage, warum man sich denn überhaupt ins Dschungelcamp traut, wenn man so wenig ertragen kann. Eine Antwort gab womöglich Maurice Dziwak, der am Lagerfeuer fallen liess, dass das Dschungelcamp die grösste Reality–Show Deutschlands sei. Man könnte schon «stolz» auf die Teilnahme sein. Vielleicht zählt für einige Kandidaten vor allem, dabei zu sein. Und nicht, wie tapfer man sich in der Show schlägt...