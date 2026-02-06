Dschungelcamp: Die Schuld der Zuschauer und die faule Jugend

«Wen willst du eigentlich verarschen?»

Mit Argusaugen achtete Ariel nach der Rückkehr der beiden Prüflinge auf Ofarim, dessen gute Laune bei ihr und Ballack nicht gut ankam. Sie fragte, ob es ihm besser gehe: «Wen willst du eigentlich verarschen? Jetzt mal ganz im Ernst?» Er wolle «die Zuschauer für dumm verkaufen». Sie unterstellte ihm, gespielt zu haben, wie schlecht es ihm zuvor ging. «Verlogen von vorne bis hinten» sei Ofarim. Bei ihr brodele es auch, mischte sich Ballack ein. Wenn sie jetzt sehe, dass er kurz vor dem Finale auf einmal lustiger werde, sei ihr das zu viel. Sie habe einfach verpasst, «wann diese Heldenreise gestartet ist», sagte sie im Dschungeltelefon. Ihm gehe es dank Tabletten und medizinischer Betreuung besser, erklärte der Sänger. Sie fragte sich allerdings, warum der Unterschied so deutlich sei.