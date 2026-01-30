Dschungelcamp: Ein brisantes Prüfungsduo und der erste Abschied

Ariel führte aus: «Du sagst ja nichts, also muss ich was sagen. Ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner. Du hast es doch selbst zugegeben, dass es gelogen war!» Gil liess das nicht unkommentiert: «Was habe ich zugegeben? Ich habe weder eine Aussage beim Prozess gemacht, noch habe ich während des Prozesses ein Interview gegeben. Alles, was ich gemacht habe, war, drei Sätze zu verlesen – und dann war die Sache vorbei.» Er habe sich sehr damit auseinandergesetzt, was er gemacht habe. «Können wir diese Shitshow aufhören? Du bist wie ein Terrier, der nicht loslässt, aggressiv und voller Wut», liess er seine Mitstreiterin wissen. Von Ariel auf den Hotelmitarbeiter angesprochen, sagte er: «Hast du mal darüber nachgedacht, dass er vielleicht auch nicht möchte, dass man darüber spricht?»