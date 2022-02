Dschungelcamp: Filip Pavlovic ist der neue Dschungelkönig!

Während Deutschland den neuen Superstar aktuell noch sucht, sitzt seit Samstagabend ein frischer Dschungelkönig auf dem Thron. In der Jubiläumsstaffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» bei RTL (auch bei RTL+) hat Filip Pavlovic (27) sich die Krone gesichert - plus Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.