Dschungelcamp-Finale beschert RTL starke Quoten

Das Finale von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» erreichte ab 20:14 Uhr laut offiziellen Daten der AGF Videoforschung durchschnittlich 5,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 20,9 Prozent beim Gesamtpublikum entspricht. Klingt beeindruckend – und ist es, gemessen an den vergangenen Jahren, auch. Doch wer den Blick auf die Konkurrenz richtet, muss das Bild relativieren: Der Saarbrücker «Tatort: Das Böse in Dir» im Ersten kam zur selben Sendezeit auf 7,31 Millionen Zuschauer und 26,3 Prozent Marktanteil. Mehr als zwei Millionen Menschen mehr schalteten also lieber den Krimi ein.