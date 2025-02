Dschungelcamp-Finale: Krokodil-Hoden und eine rührende Überraschung

In einem Rückblick, in dem sich die im Halbfinale am Samstag ausgeschiedenen Edith Stehfest (29) und Timur Ülker (35) verabschiedeten, freute sich Sanoussi–Bliss zunächst über seinen unerwarteten Erfolg: «Wir sind im Finale vom Dschungelcamp. [...] Die Leute können uns gut leiden.» Kurz darauf mussten er, Herren und Becker sich dann für ihre jeweiligen letzten Dschungelprüfungen entscheiden – ohne zu wissen, was sie genau erwarten würde. Herren wählte die «Ich schaff das nicht!»–Prüfung, Becker die «Ich kann das nicht!»–Herausforderung und Sanoussi–Bliss die «Ich will das nicht!»–Challenge.