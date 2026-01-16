Dschungelcamp: Gil Ofarim ist auf dem Weg nach Australien

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer äusserten bereits ihren Unmut über Ofarims Teilnahme, darunter sogar Ex–Bachelor Paul Janke, der in einer Story schrieb: «Für mich gibt es einen klaren Kandidaten, dem ich nicht die Daumen drücke: Gil Ofarim. Sein Verhalten steht für mich im Widerspruch zu dem, wofür so eine Sendung stehen sollte – deshalb wäre er für mich der Erste, der sofort gehen dürfte.»