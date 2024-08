Dschungelcamp: Guter TV-Start für die «Legenden»

Nachdem «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» am Vortag bereits über den hauseigenen Streamingdienst RTL+ seinen Auftakt gefeiert hat, ist auch der TV–Start der Show bei RTL am 16. August geglückt. Der Sender konnte besonders in der Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen punkten. Laut Daten der AGF Videoforschung erreichte der Legenden–Dschungel hier rund 830.000 Menschen und damit einen Marktanteil von 21,6 Prozent. Somit liess der Sender sogar das ZDF hinter sich, das es mit dem DFB–Pokalspiel des FC Bayern München gegen den SSV Ulm auf einen Anteil von 18,9 Prozent brachte.