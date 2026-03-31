Dschungelcamp: RTL räumt Fehler im Umgang mit Gil Ofarims Aussagen ein

Das Team des Fernsehsenders in Australien habe das Thema an vielen Stellen angemessen behandelt. In «ein, zwei Sendungen, in denen es zugespitzte Behauptungen gab», hätte man jedoch, wie in der Sendung oft üblich, die Teilnehmer erzählen und die Zuschauer sich ihr eigenes Bild machen lassen. Genau das war zuvor kritisiert worden. Schmitter erklärte jetzt: «Aus heutiger Sicht wäre es an der einen oder anderen Stelle besser bzw. richtig gewesen, die Fakten direkt in der Livesendung klarzustellen und nicht nur in der ‹Stunde danach›.» Die Redaktion hätte etwa einen einordnenden Text einblenden sollen.