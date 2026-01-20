Dschungelcamp: Simone Ballack nimmt Asche ihres verstobenes Sohnes mit

Wenn Simone Ballack (49) am 23. Januar ins RTL–Dschungelcamp einzieht, trägt sie ihren verstorbenen Sohn Emilio (2002–2021) ganz nah bei sich. Die Unternehmerin hat sich nach langem Überlegen dazu entschlossen, einen Anhänger mit der gepressten Asche ihres Sohnes als Luxusgegenstand mitzunehmen.
Gegenüber RTL erklärt sie ihre emotionale Entscheidung. «Ich trage sie nur ganz selten, weil ich immer Angst habe, dass sie wegkommt und deswegen habe ich auch ganz lange überlegt. Aber irgendwie passt es hier», so Ballack. Die Kette gebe ihr Stärke und Energie: «Ich bin immer froh, wenn ich sie dabei habe. Ich kann zwischendrin mal anfassen und das ist etwas ganz Positives.»
Langes Hadern vor der Entscheidung
Bereits vor einigen Tagen hatte die 49–Jährige im Interview mit der «Abendzeitung» über ihr Dilemma gesprochen. «Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengrossen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben», sagte sie der Zeitung. Weil im Dschungelcamp Luxusgegenstände bei Regelverstössen aber eingesammelt werden können und auch bei Prüfungen abgelegt werden müssen, überlegte sie, auf eine Mitnahme zu verzichten. Doch nun hat sie laut RTL «eine gute Lösung gefunden».
Details über die spezielle Absprache verriet sie der «Bild»–Zeitung: «Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird.» Das gelte auch für den Fall, dass die Luxusgegenstände ganz abgegeben werden müssen. Sie habe genau wissen wollen, wo ihre Kette dann hinkommt. «Jetzt weiss ich das und bin damit fein», betonte Simone Ballack.
Sohn Emilio aus der geschiedenen Ehe mit Fussballstar Michael Ballack (49) starb im August 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quadunfall im Portugal–Urlaub. Einen Teil seiner Asche liess Ballack zu einem Stein pressen und in einen Kettenanhänger aus zwei Engelsflügel einarbeiten. Die beiden haben mit Louis (24) und Jordi (20) noch zwei weitere Söhne.