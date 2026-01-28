Dschungelcamp: Tränen, Lästereien und ein Comeback

Stephens Nahtoderfahrung

Stephen Dürr (51) teilte in einer ruhigen Minute eine dunkle Episode aus seinem Leben. Auf Hardys Frage nach Alkoholproblemen erzählte er von einem Vorfall bei einer «In aller Freundschaft»–Feier: 3,4 Promille habe er an dem Abend – dem eine Trennung vorausging – erreicht. «Dann hatte ich einen Atemstillstand und bin blau angelaufen. [...] Und dann ist mein Herz stehen geblieben.» Im Dschungeltelefon berichtete der Schauspieler später: «Da hatte ich ein Gefühl von Leichtigkeit, von Frieden und ich bin von mir weggegangen. Es war alles hell. Ich bin gegangen, merkte aber, wie ich immer wieder zurückgezogen wurde. Zwei Mal.» Tatsächlich wurde er zwei Mal mit dem Defibrillator zurückgeholt.