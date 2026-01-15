Dschungelcamp: Wie erging es den Stars aus der vergangenen Staffel?

Die Reality–Karriere geht weiter

Ein grosser Teil des Camps von 2025 widmete sich auch danach dem Reality–TV. Dschungelcamp–Fünftplatzierte Edith Stehfest und der Achtplatzierte Jörg Dahlmann trafen bei «Das grosse Promi–Büssen» wieder aufeinander. In dem Joyn–Format, in dem Stars mit ihrem Fehlverhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, musste Stehfest auch zu ihrem polarisierenden Verhalten im Camp Stellung beziehen. Dahlmann konnte sich am Ende sogar den Sieg holen: «Jetzt freue mich schon auf die nächste Realityshow», gab er bei Instagram an und fragte seine Fans: «Habt Ihr einen Wunsch? Sommerhaus – das vorneweg – auf gar keinen Fall!» Stehfest wird demnächst bei «Promis unter Palmen» zu sehen sein.