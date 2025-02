Dschungelcamp: Yeliz Koc geht und Donald Trump bleibt

Ein bisschen Zeit für Alessia Herren

Die neueste Folge bei RTL (auch via RTL+) begann damit, dass vor allem die Mütter im Dschungelcamp sich nach ihren Familien sehnten. Alessia Herren (23), die eine kleine Tochter hat, brauchte «ein bisschen Zeit» für sich. Dann brach es aus ihre heraus, «weil ich denke die ganze Zeit an die. Ich vermiss meine Familie sehr. [...] Ich denke jede Sekunde an meine Familie.» Edith Stehfest (30) musste auch an ihre Kinder denken: «So ein ‹Mama, ich liebe dich›, das ist schon schön.» Bei Nina Bott (47) kullerten ebenso die Tränchen: «Es macht mich irre, dass ich nicht weiss, ob alles gut ist.» Sie vermisse natürlich die Kids und auch «wahnsinnig» ihren Mann.