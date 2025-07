«DSDS»-Jury bestätigt: Das sagt Dieter Bohlen zu seinen neuen Kollegen

Von Rap bis Partyschlager ist eine grosse musikalische Bandbreite in der Jury vertreten – was durchaus für Spannungen sorgen könnte, wie Dieter Bohlen durchblicken lässt. «Bushido und ich werden auf jeden Fall völlig verschiedene Meinungen zu gewissen Musikgenres haben. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Bushido Schlager gut findet. Ich höre mir jetzt auch nicht den ganzen Tag harten Rap an. Ich stehe einfach auf grosse Balladen, auf tolle Melodien und tolle Stimmen.»