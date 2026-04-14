«Dummerweise ein Tumor»: Torsten Sträter macht Erkrankung öffentlich

Bart wächst wieder nach

Er bittet um Privatsphäre – und darauf zu verzichten, ihm alternative Behandlungsmethoden vorzuschlagen. Denn die konventionellen Methoden haben bei ihm gut funktioniert. «Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte. Der wächst aber gerade nach, und vermutlich werden Bärte generell überschätzt». Seinen Humor hat der Komiker also nicht verloren.