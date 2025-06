«Dune»-Regisseur übernimmt: Kann Denis Villeneuve auch James Bond?

2013 inszenierte er den düsteren Film «Prisoners», in dem zwei Kinder entführt werden und einer der verzweifelten Väter, dargestellt von Hugh Jackman, die Suche in die eigene Hand nimmt – dabei jedoch selbst zunehmend zum skrupellosen Scheusal wird. Knallhart auch der Thriller «Sicario» von 2015, in dem er Emily Blunt, Josh Brolin und Benicio del Toro ins mexikanische Grenzgebiet mitten in einen erbitterten Kampf gegen Drogenkartelle schickte.