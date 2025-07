Durch enge Lederhose verletzt: Suki Waterhouse teilt Krankenhaus-Foto

Suki Waterhouse (33) hat ihre Fans mit einer ungewöhnlichen Verletzungsgeschichte überrascht. Die Sängerin und Schauspielerin teilte auf X ein Foto, das sie in einem Krankenhauskittel und angeschlossen an einen Tropf zeigt. Auf einem weiteren Bild ist sie in einer engen Lederhose, einem Crop–Top und einem Mantel zu sehen. In einer Nachricht scherzte sie: «‹Suki, du tweetest gar nicht mehr›», bevor sie ihre Follower aufklärte. «Hast du jemals daran gedacht, dass ich vor sechs Monaten so enge Hosen getragen habe, dass ich mir eine Hernie zugezogen habe, und ich mich nicht getraut habe, dir davon zu erzählen?», erklärte die Partnerin von Robert Pattinson (39).