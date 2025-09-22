«Durchgedreht»: Prinz Harry über den Disney-World-Trip mit Diana

«Bei all den Figuren die Fassung verloren»

Die Sussexes waren in der Sendung «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland» zu sehen, die am Sonntag von ABC News ausgestrahlt wurde, und beide erzählten von ihren Besuchen in den Disney–Themenparks als Kinder. Prinz Harry erinnerte sich an seinen Besuch in Disney World in Florida im August 1993, als er acht Jahre alt war. «Ich war mit meiner Mutter und meinem Bruder dort. Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Ich weiss noch, dass ich als Kind bei all den Figuren die Fassung verloren habe. So richtig durchgedreht.» Seine Lieblingsattraktion seit seiner Kindheit ist der Space Mountain. Er erinnerte sich: «Ich bin immer wieder im Kreis gefahren – zehn, vielleicht zwölf Mal.»