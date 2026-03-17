Düsterer als je zuvor: Der erste Trailer zu «Dune 3» ist da

Die Handlung setzt laut Informationen des «Hollywood Reporter» etwa 17 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils an. Paul Atreides, verkörpert von Timothée Chalamet (30), herrscht nun als Imperator über das bekannte Universum, ringt jedoch sichtlich mit den blutigen Folgen des galaktischen Dschihads, den sein Aufstieg entfesselt hat. Während Paul mit seinen immer mächtiger werdenden Visionen kämpft, formiert sich im Schatten eine gefährliche Allianz aus den Bene Tleilax, den Bene Gesserit und der Raumgilde, um ihn vom Thron zu stürzen.