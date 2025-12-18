«Duvet Dressing»: Mit diesem Trend wird einem garantiert nicht kalt

Einer der schlimmsten Aspekte des Winters ist der Moment, in dem man sich aus seinem perfekt gewärmten Bett schälen muss, um den Tag zu begrüssen. Das Leben wäre so viel erträglicher, wenn es gesellschaftlich akzeptiert wäre, die Daunendecke einfach hinter sich herzuziehen. Und genau hier kommt die gute Nachricht: Diesen Winter ist genau das erlaubt – zumindest fast. Die Modewelt ist besessen vom Phänomen, das liebevoll «Duvet Dressing» (auf Deutsch etwa: «Bettdecken–Look») genannt wird.