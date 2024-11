Dwayne Johnson: Darauf freut er sich an Weihnachten besonders

Kekse für die Rentiere

Vor allem für seine beiden jüngeren Töchter – Jasmine (8) und Tiana (6) – legt Johnson Wert auf Traditionen. «Wir haben kleine Kinder zu Hause. Der Weihnachtsmann kommt. Das ist aufregend.» Deshalb gelten am Fest auch nicht so strenge Regeln wie im Alltag: «Wir haben angefangen, an Heiligabend lange aufzubleiben, aber nicht zu lange.» Die Kinder könnten allerdings nicht schlafen, weil sie so aufgeregt seien. «Es ist hart, sie ins Bett zu zwingen, wenn sie nicht können, nach dem Motto: ‹Okay, lasst uns aufbleiben.›»