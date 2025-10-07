Dwayne Johnson spricht über schwachen Start von «The Smashing Machine»

In einem Post auf Instagram bedankt sich Johnson bei den Fans, die seinen neuen Streifen im Kino angeschaut haben. «In unserer Welt des Geschichtenerzählens kann man die Einspielergebnisse nicht beeinflussen. Aber mir ist klar geworden, dass man seine schauspielerische Leistung kontrollieren kann», wie auch die Bereitschaft dazu, komplett zu verschwinden und sich vollständig in eine andere Person zu verwandeln, schreibt der Schauspieler. Diese Gelegenheit wolle er stets nutzen.