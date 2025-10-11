Earthshot Prize: Topmodel Gisele Bündchen hilft Prinz William

Berühmte Verstärkung für eine gute Sache: Das brasilianische Topmodel Gisele Bündchen (45) ist jetzt Mitglied des sogenannten Rates des von Prinz William (43) im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Earthshot Prize. Mit der Initiative sollen bis 2030 Lösungen für die grössten Umweltprobleme gefunden werden.
Der Earthshot Prize ist mit einer Million Pfund – umgerechnet etwas weniger als 1,2 Millionen Euro – dotiert. Die Projekte der jährlichen Gewinner des Preises, fünf an der Zahl, sollen so unterstützt werden. Gesucht werden unter anderem Lösungen für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur, die Wiederbelebung der Ozeane sowie die Beseitigung und Vermeidung von Abfall.
Bündchen: Naturschutz ist eine Herzensangelegenheit
Das Model wird auf Instagram vom Account des Earthshot Prize so vorgestellt: «Geleitet von ihrer Liebe zu Familie, Gemeinschaft und Natur, inspiriert Gisele seit langem Millionen von Menschen mit ihrer Vision und ihrem Engagement für positive Veränderungen. Ihre Führung und ihr Engagement werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin Lösungen in Brasilien und darüber hinaus stärken.» Bündchen zeigt sich in einem Statement geehrt. «Die Natur zu beschützen, war schon immer eine Herzensangelegenheit für mich», sagt sie unter anderem. «Jeder Einsatz ist wichtig, egal ob gross oder klein, und gemeinsam können wir Veränderungen fördern, um den Planeten zu schützen, den wir unser Zuhause nennen.»
Der Rat, dem neben William unter anderem auch Königin Rania von Jordanien (55), Hollywoodstar Cate Blanchett (56) und die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer (29) angehören, entscheidet über die Sieger. 15 Projekte sind in der engeren Auswahl. In diesem Jahr wird der Earthshot Prize erstmals in Lateinamerika verliehen. Die Gala soll am 5. November in Rio de Janeiro stattfinden. Es wurde bereits angekündigt, dass Prinz William wieder persönlich teilnehmen möchte.