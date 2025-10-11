Earthshot Prize: Topmodel Gisele Bündchen hilft Prinz William

Bündchen: Naturschutz ist eine Herzensangelegenheit

Das Model wird auf Instagram vom Account des Earthshot Prize so vorgestellt: «Geleitet von ihrer Liebe zu Familie, Gemeinschaft und Natur, inspiriert Gisele seit langem Millionen von Menschen mit ihrer Vision und ihrem Engagement für positive Veränderungen. Ihre Führung und ihr Engagement werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin Lösungen in Brasilien und darüber hinaus stärken.» Bündchen zeigt sich in einem Statement geehrt. «Die Natur zu beschützen, war schon immer eine Herzensangelegenheit für mich», sagt sie unter anderem. «Jeder Einsatz ist wichtig, egal ob gross oder klein, und gemeinsam können wir Veränderungen fördern, um den Planeten zu schützen, den wir unser Zuhause nennen.»