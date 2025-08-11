«Echter Typ»: Kultfussballer Max Kruse wird TV-Experte bei RTL

«Ich brenne nach wie vor für den Fussball – ab sofort auch mit TV–Mikrofon in der Hand», freut sich Max Kruse. «Für RTL wechsle ich erstmals die Seiten und kann das Spiel aus einer ganz neuen Perspektive begleiten.» Er verspricht: «Ich werde meine Erfahrung einbringen, wie gewohnt klar und deutlich Stellung beziehen und den Fans somit ehrliche Einblicke liefern».