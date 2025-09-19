Ed Sheeran erneut Spitzenreiter der Offiziellen Deutschen Charts

Das neue Album «Play» von Ed Sheeran hat die Spitzenposition in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von der GfK Entertainment, ergattert. Damit ist das die sechste Platte vom britischen Singer–Songwriter, die Platz eins im Album–Ranking erreichte. Des Weiteren platzierten sich drei Songs im Single–Ranking: «Sapphire» (16), «Azizam» (20) und «Camera» (neu auf 54).