Ed Sheeran schwört endgültig den Drogen ab

Sheeran wörtlich: «Und dann verwandelt es sich in eine Gewohnheit, die man einmal in der Woche und dann einmal am Tag und dann zweimal am Tag und dann ohne Alkohol macht.» Edwards' Tod habe dies jedoch geändert, wie der gefeierte Songschreiber enthüllt, ohne auf spezifische Details einzugehen. «Ich würde nie wieder irgendetwas anfassen, denn so ist Jamal [Edwards] gestorben. Und das ist einfach respektlos seinem Andenken gegenüber.»