Ed Sheeran, William und Idris Elba feiern England beim Achtelfinale

Ed Sheeran leidet und feiert im deutschen Stadion

Ed Sheeran (33) erlebte die EM–Achterbahnfahrt vor Ort. Der Sänger sass im Stadion in Gelsenkirchen auf der Tribüne. Zusammen mit drei Freunden sah er, wie sein Team in der 25. Minute das 0:1 einfing. Danach tat sich England schwer, erst in der Nachspielzeit erzielte Jude Bellingham (21) den Ausgleich. Mit einem spektakulären Fallrückzieher rettete der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund sein Team in die Verlängerung. Darin köpfte Harry Kane (31) schnell den Siegtreffer.