Eddi Arent: Immer der Tollpatsch, nie der Depp

Einige Jahrzehnte hat er so das deutschsprachige Kino– und TV–Publikum unterhalten, bis es um 2002 still um ihn wurde und er 2013 mit 88 Jahren starb. Am 5. Mai hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Und wir erinnern uns an ein prägnantes Gesicht, das mehr noch als sein Name nicht nur auf YouTube–Clips lebendig ist.