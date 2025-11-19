«Eddington»: Darum polarisiert der Film mit Joaquin Phoenix

Für wen ist der Film?

Ein wirkliches Zielpublikum scheint es damit gar nicht zu geben. Warum es «Eddington» nicht nur deshalb schwer haben dürfte: Der Film hält beiden Fronten vehement und ohne Gnade den Spiegel ins Gesicht – richtet sein Scheinwerferlicht auf die wechselseitige Scheinheiligkeit. Die einen versperren sich aus purem Trotz vor allem Neuen. Die anderen wollen die Veränderung notfalls mit der Brechstange herbeiführen, zeigen sich in ihrem Idealismus aber doch überraschend flexibel. Die moralische Deutungshoheit beanspruchen natürlich beide Parteien für sich.