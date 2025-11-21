«Edins Neo Night»: Aus für die Show mit Edin Hasanovic

Zumindest das TV–Publikum zeigte aber offenbar leider kein allzu grosses Interesse. Die ersten sechs Folgen, die 2024 ausgetrahlt wurden, kamen laut eines Berichts von «dwdl.de» auf durchschnittlich nur 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die acht weiteren Episoden aus der zweiten Staffel haben demnach sogar im Durchschnitt nur 60.000 Menschen gesehen. In der wichtigen Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen lag der Marktanteil bei den Quoten demnach in der Spitze bei 1,9 Prozent.