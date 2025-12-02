Ehefrau Karina über Thomas Gottschalks Rückzug: «Ich fange ihn auf»

Zuvor hatte Ehefrau Karina der «Bild»–Zeitung erzählt, dass Gottschalk vor rund vier Monaten «eine schwere, komplizierte Krebsoperation» über sich ergehen lassen musste. Ein «seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht», wurde gefunden. Die Diagnose lautete Epitheloides Angiosarkom – und der Entertainer wurde direkt operiert. Ein Teil der Blase und der Harnleiter mussten entfernt werden. Gottschalk musste ein zweites Mal operiert werden, «weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war als vermutet». Der erste Eingriff dauerte rund sieben Stunden, erzählte sie der Tageszeitung weiter. Diese OP dauerte sechs Stunden. Gottschalk erklärte selbst: «Bei der zweiten OP haben sie mir zum Becken hin noch grosse Teile des Weichgewebes entfernt. Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv.»