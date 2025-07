Ehekrise bei den Biebers? Eine Umarmung gegen die Gerüchte

Sieht so ein Paar aus, das Beziehungsprobleme hat? Diese Frage haben sich viele wohl gestellt, nachdem Justin Bieber (31) innige Fotos von sich und seiner Ehefrau Hailey (28) auf Instagram veröffentlicht hat. In den vergangenen Monaten waren zahlreiche Gerüchte rund um eine angebliche Krise in der Ehe der beiden aufgekommen. Doch der Sänger und das Model möchten den Spekulationen wohl einen Riegel vorschieben.