Ehemalige First Lady Jill Biden: Drama um ihren Ex-Mann

Vor dem ehemaligen US–Präsidenten Joe Biden (83) war dessen Ehefrau Jill Biden (74) schon einmal verheiratet. Zwischen 1970 und 1975 hatte sie Bill Stevenson an ihrer Seite. Die Ehefrau Stevensons soll nun laut US–Berichten tot aufgefunden worden sein. Die Polizei untersucht die Angelegenheit.
Ermittler untersuchen Todesfall
Laut einer Mitteilung der Polizei von New Castle County sei diese am 28. Dezember über einen Streit in der Gemeinde Oak Hill im US–Bundesstaat Delaware informiert worden. Beamte hätten gegen 23:16 Uhr die gemeldete Adresse erreicht. Im Wohnzimmer des Hauses sei die 64–Jährige Linda Stevenson leblos aufgefunden worden. Wie unter anderem das US–Magazin «People» berichtet, soll es sich um die Ehefrau von Jill Bidens Ex–Mann handeln.
Die Polizisten hätten laut Mitteilung sofort lebensrettende Massnahmen eingeleitet, Linda Stevenson musste später jedoch für tot erklärt werden. Ermittler seien daraufhin benachrichtigt worden, um die Umstände zu untersuchen. An Stevensons Leiche soll demnach eine Autopsie durchgeführt werden, um die Todesursache zu ermitteln. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.
Bill Stevenson soll in der Nacht des 28. Dezembers zugegen gewesen sein, wie das US–Promi–Portals «TMZ» unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet. Er soll auch am Sonntag den Notruf gewählt und auf das Eintreffen der Beamten gewartet haben. Zudem kooperiere er demzufolge mit den Behörden und es sei bislang keine Strafanzeige gestellt worden. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt.