Ehemaliger Iron-Maiden-Sänger Paul Mario Day stirbt mit 69 Jahren

Paul Mario Day, der erste Sänger und Gründungsmitglied von Iron Maiden, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Wie das Magazin «Parade» berichtet, erlag der Musiker einer Krebserkrankung und «schlief friedlich» in seinem Haus in seiner Wahlheimat Australien ein. Seine spätere Band More bestätigte mittlerweile den Tod auf Instagram und würdigte Day als «grossartigen Sänger» und «beliebte Figur in der britischen Rockmusik».