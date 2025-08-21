Ehemaliger Mastodon-Gitarrist Brent Hinds stirbt bei Motoradunfall

Die Band des Musikers bestätigte den tragischen Todesfall in der Zwischenzeit auf Instagram. «Wir befinden uns in einem Zustand unfassbarer Traurigkeit und unfassbaren Kummers», heisst es in dem bewegenden Statement. Und weiter: «Letzte Nacht ist Brent Hinds an den Folgen eines tragischen Unfalls gestorben. Wir sind untröstlich, schockiert und versuchen immer noch, den Verlust dieser kreativen Kraft zu verarbeiten, mit der wir so viele Triumphe, Meilensteine und die Erschaffung von Musik geteilt haben, die die Herzen so vieler Menschen berührt hat.»