Ehemann führt Regie: Michelle Williams spielt Hauptrolle am Theater

Oscar–Preisträgerin Michelle Williams (44) kehrt auf die Theaterbühne zurück: Die Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in einer Neuinszenierung des Klassikers «Anna Christie», die ab Herbst im renommierten St. Ann's Warehouse in New York zu sehen sein wird. An ihrer Seite spielt Shootingstar Mike Faist (33), der unter anderem mit «West Side Story» und «Challengers» für Aufsehen sorgte.