Eierstockzyste: Miley Cyrus über «traumatischen» medizinischen Notfall

Die Ovarialzyste platzte während der Neujahrs–Veranstaltung ihrer «Miley‹s New Year›s Eve Party» an der Seite ihrer Patentante Dolly Parton (79). «Ich hatte ein ziemlich traumatisches Erlebnis bei einer Show», offenbarte sie sich in der «The Zane Lowe Show» auf Apple Music am 21. Mai. «Ich hatte einen medizinischen Notfall. Ich hatte eine geplatzte Eierstockzyste. Wir wussten nicht genau, was los war, also haben wir weiter gemacht.» Ob die Zyste sich im oder am Eierstock befunden hat, erklärt die Sängerin nicht.