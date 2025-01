Eigene Familie gründen? Lady Gaga denkt über Kinder nach

Darüber hat Lady Gaga mit ihrem Verlobten gesprochen

Aber was würde sich Lady Gaga in diesem Zusammenhang wünschen? Was sollte ihr Kind an ihr als Künstlerin schätzen oder verstehen, wenn es aufwächst? «Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder verstehen, dass es ihnen überlassen bleibt, was meine Kunst für sie bedeutet», antwortet die Sängerin. Ihre Kinder würde sie niemals auf diese Weise «formen oder ihnen vorschreiben wollen, wie sie über mich denken sollen». Ausser vielleicht, wenn es darum geht, dass sie ihr Bestes gegeben und versucht hat, sich auf ihrem Weg selbst treu zu bleiben.