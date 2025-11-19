Ein ganzes Jahr «Die Landarztpraxis»: Neue Staffel startet im Januar

Sat.1 baut Vorabendschiene weiter aus

Die Staffel hat neben der Laufzeit noch eine weitere Besonderheit: Im Laufe des Jahres öffnet im Nachbarort Weilhausen eine zweite Landarztpraxis ihre Türen. Was darauf zurückzuführen sei, dass die dritte Staffel «die mit Abstand erfolgreichste in Sat.1 und auf Joyn» gewesen sei, heisst es in einer Pressemitteilung. Der Sender hat zudem bereits zwei weitere Produktionen in Auftrag gegeben: «Frieda – Mit Feuer und Flamme» und «Ein Hof zum Verlieben» warten auf die Ausstrahlung.