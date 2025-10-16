«Ein Leben für die Musik»: Roland Kaisers Konzertfilm feiert Premiere

«Eine besondere Ehre» für Roland Kaiser

Für seinen Konzertfilm wurde Kaiser auf seiner «50 Jahre – 50 Hits»–Jubiläumstournee begleitet. Sony Pictures verspricht eine «spektakuläre Show» gepaart mit «exklusiven Backstage–Einblicken». Mit dabei sein sollen nicht nur seine Hits, sondern auch Eindrücke vom Alltag auf Tour sowie ein Rückblick auf die Jahrzehnte auf den Bühnen. «Für mich ist es eine besondere Ehre, dass erstmals eines meiner Konzerte auf der grossen Kinoleinwand präsentiert wird», wurde Kaiser im Mai in einer Pressemitteilung zitiert.