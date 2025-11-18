Ein Leben im Rampenlicht: Die Kessler-Zwillinge und die Weltstars

Die Kessler–Zwillinge bekamen damals Gesangsunterricht und wurden auch für Film– und Fernsehproduktionen entdeckt. Auch die Männerwelt lag ihnen zu Füssen. Ellen Kessler war unter anderem rund zwei Dekaden mit dem italienischen Schauspieler Umberto Orsini zusammen, Schwester Alice etwa mit dem französischen Sänger und Schauspieler Marcel Amont. Aber die Geschwisterliebe war offenbar stets grösser als die zu den Männern. «Wenn wir mussten, haben wir immer zusammengehalten. Ich meine, für den Mann war es viel schwerer. Mit uns ging es ganz gut», heisst es in der Dokumentation. «Aber für den Mann, für den war es nicht einfach, weil wir eine ganz starke Einheit waren.»