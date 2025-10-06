«Ein letztes Mal»: Cyndi Lauper kündigt Las-Vegas-Shows an

Cyndi Lauper in der Rock & Roll Hall of Fame

Vor den Las–Vegas–Konzerten steht aber noch ein ganz besonderer Termin für Lauper an. Sie wird unter anderem zusammen mit Soundgarden und den White Stripes sowie «Let's Twist Again»–Sänger Chubby Checker (84) in den Rock–Olymp aufgenommen. Die symbolische Aufnahmezeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame findet am Samstag, dem 8. November 2025, in Los Angeles statt und soll live via Disney+ ausgestrahlt werden.