«Ein Minecraft Film»: Fortsetzung offiziell bestätigt

Als Regisseur ist erneut Jared Hess (46) an Bord, der schon den ersten Film inszeniert hat. Details zur Geschichte der Fortsetzung bleiben vorerst unter Verschluss. Ob die Original–Besetzung zurückkehrt, ist noch unklar. In Teil eins spielten Jack Black (56) und Jason Momoa (46) die Hauptrollen. «Ein Minecraft Film» erzählt die Geschichte von vier Aussenseitern, die durch ein Portal in eine kubische Welt transportiert werden. Sie tun sich mit dem erfahrenen Crafter Steve (Black) zusammen, um einen Weg zurück in ihre Welt zu finden.