«Ein Sommer in Italien»-Premiere: WM-Helden treffen sich in München

Söder zeigte sich nach dem Event auf Instagram sichtlich bewegt. «Die Fussball–Weltmeisterschaft 1990 in Italien war ein einzigartiges Erlebnis: Tolle Stimmung, fantastische Spieler und ein unglaublicher Teamgeist, der die Mannschaft zum WM–Titel getragen hat.» Der Politiker erklärte weiter zu einem Bild mit den Fussballstars, er habe auf Einladung von Kapitän Lothar Matthäus (64) und anderen Weltmeistern wie Rudi Völler (65), Jürgen Klinsmann (61), Andy Köpke (64), Pierre Littbarski (65), Klaus Augenthaler (68), Guido Buchwald (65) und Stefan Reuter (59) noch einmal im Kino alles miterleben dürfen: «Was für eine Ehre!» Er fügte hinzu: «Schade, dass die bereits verstorbenen Franz Beckenbauer, Andy Brehme und Frank Mill nicht mehr mit dabei sein konnten. Sie bleiben unvergesslich.»