«Ein Sommer in Italien - WM 1990»: Lothar Matthäus verrät Starttermin

Der Film setzt auch den bereits verstorbenen Weltmeistern – Trainer Franz Beckenbauer (1945–2024), Siegtorschütze Andreas Brehme (1960–2024) und Stürmer Frank Mill (1958–2025) – ein besonderes Denkmal. Bereits Anfang Dezember wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der Fussball–Fans einen Vorgeschmack auf die emotionale Zeitreise gibt. Der WM–Triumph 1990 war für Deutschland weit mehr als der dritte Titel: Nach dem Mauerfall und kurz vor der Wiedervereinigung entstand im Jubel der Millionen aus Ost und West ein neues Selbstbewusstsein für die ganze Nation.