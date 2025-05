Einbruch bei Oliver Wnuk: «Es hatte auch was Befreiendes»

Schauspieler Oliver Wnuk (49), bekannt unter anderem als Kommissar in der Krimi–Reihe «Nord Nord Mord», wurde im vergangenen Jahr Opfer eines Einbruchdiebstahls in seiner Berliner Wohnung. Der Schauspieler hat jetzt überraschend offen über die Erfahrung und deren Auswirkungen auf sein Leben gesprochen. «Letztes Jahr, kurz bevor ich aus Berlin weggezogen bin, wurde bei mir eingebrochen. Es wurde viel geklaut, und das hatte auch was Befreiendes», sagte der gebürtige Konstanzer in einem Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung».