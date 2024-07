«Eine fantastische zukünftige Königin»: Neue TV-Reihe startet mit Kate

«Kate ist eine fantastische zukünftige Königin»

Die Expertinnen und Experten im Film zeigen sich durch die Bank begeistert von der Bürgerlichen, die in die berühmteste Familie Grossbritanniens eigeheiratet hat. «Ich denke, Kate ist loyal, würdevoll, pflichtbewusst, die Mutter des zukünftigen Königs und eine unterstützende Ehefrau. Genau das, was man als Frau sein muss, die in die königliche Familie einheiratet», sagt die britische Historikerin Anna Whitelock. Und sie hat noch mehr beobachtet: «Im Laufe der Zeit ist ihr Selbstvertrauen gewachsen und es wurde ihr Raum gegeben, sich zu entwickeln und mehr sie selbst zu sein.» In dieser Hinsicht sei Kate also «eine perfekte Mischung» und «eine königliche Frau, die sehr gut für das 21. Jahrhundert geeignet ist».