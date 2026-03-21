«Eine Frechheit»: Kritik an Prinz Edward und Sophie

Erster Pachtvertrag 1998

Wie «The Sun» weiter aus den vom Crown Estate vorgelegten Dokumenten berichtete, hatte Prinz Edward 1998 ursprünglich einen Pachtvertrag für 50 Jahre zu einem Preis von 5.000 Pfund pro Jahr (rund 5.750 Euro) erhalten. Dieser Betrag stieg auf 90.000 Pfund, nachdem er 1,36 Millionen Pfund für die Renovierung des Anwesens bezahlt hatte. Das Crown Estate zahlte dem Bericht nach weitere drei Millionen Pfund für Renovierungsarbeiten. Edwards Pachtvertrag sei 2007 im Rahmen einer Vereinbarung mit seiner Firma Eclipse Nominees Ltd. verlängert worden. Er bezahlte demzufolge fünf Millionen Pfund im Voraus für einen 150–jährigen Pachtvertrag, müsse nun aber nur noch einen symbolischen Betrag leisten.