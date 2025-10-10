Eine Seltenheit: Charles und William absolvieren gemeinsamen Auftritt

Bei der Veranstaltung, die Organisationen und Persönlichkeiten im Kampf gegen die globale Umweltkrise zusammenbrachte, demonstrierten die beiden ihre gemeinsame Leidenschaft für den Naturschutz. Die Royals betrachteten laut «Daily Mail» und "People« Ausstellungen zu innovativen Lösungsansätzen aus Grossbritannien für globale Klima– und Naturschutzprobleme. Gezeigt wurden unter anderem eindrucksvolle Filme zum Thema Planetenrettung, darunter Williams eigene »Guardians«–Serie über die wichtige Arbeit von Wildhütern. Eine Sonderausstellung würdigte ausserdem Charles' jahrzehntelanges Engagement: »The Speeches: 50 Years of Speaking Up for the Planet" blickt auf das Vermächtnis des 76–Jährigen in Umweltfragen zurück.