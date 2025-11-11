Eine «süsse Prinzessin»: Jon Bon Jovi ist wieder Opa geworden

Dass er sich darauf freut, erneut Opa zu werden, hatte der Musiker kürzlich unter anderem bereits in der irischen «The Late Late Show» verraten. «Das sind die Kapitel im Leben, die man am meisten geniessen sollte, und das tue ich auch», sagte Jon Bon Jovi. Es sei «verrückt, die nächste Generation» zu sehen. Jake und Millie gehe es ganz wunderbar, sein anderer Sohn Jesse und dessen Frau «werden jeden Moment Eltern – also werde ich an Weihnachten zwei [Enkelkinder] haben». Der Musiker freue sich schon darauf, sie verwöhnen zu können, erzählte er mit breitem Grinsen.