Eine «süsse Prinzessin»: Jon Bon Jovi ist wieder Opa geworden

Der US–Rocker Jon Bon Jovi (63) ist wieder Grossvater geworden. Sein Sohn Jesse Bongiovi (30) und dessen Ehefrau Jesse Light haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Auf Instagram teilt das Paar ein süsses Bild vom Händchen des Babys, das gerade den Finger seines Papas festhält.
«Blair Lucy Bongiovi», verrät die stolze Mama den Namen des Kindes. Die beiden haben also eine Tochter bekommen. «Unser süsses Mädchen ist da und wir könnten nicht glücklicher sein. Willkommen auf der Welt, Baby Blair–Bär.» Auch Jon Bon Jovis Bruder Matthew begrüsst die Kleine in den Kommentaren: «Willkommen in der Familie, süsse Prinzessin Blair.»
«Das sind die Kapitel im Leben, die man am meisten geniessen sollte»
Für Jon Bon Jovi ist es die zweite Enkelin innerhalb weniger Monate. Sein Sohn Jake Bongiovi (23) und dessen Ehefrau, «Stranger Things»–Star Millie Bobby Brown (21), hatten erst im August mitgeteilt, dass sie ein Mädchen adoptiert haben. «In diesem Sommer haben wir unser süsses kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheissen», schrieben die beiden bei Instagram. «Wir sind überglücklich, dieses wunderbare neue Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen. Und dann waren da Drei.»
Dass er sich darauf freut, erneut Opa zu werden, hatte der Musiker kürzlich unter anderem bereits in der irischen «The Late Late Show» verraten. «Das sind die Kapitel im Leben, die man am meisten geniessen sollte, und das tue ich auch», sagte Jon Bon Jovi. Es sei «verrückt, die nächste Generation» zu sehen. Jake und Millie gehe es ganz wunderbar, sein anderer Sohn Jesse und dessen Frau «werden jeden Moment Eltern – also werde ich an Weihnachten zwei [Enkelkinder] haben». Der Musiker freue sich schon darauf, sie verwöhnen zu können, erzählte er mit breitem Grinsen.